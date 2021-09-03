Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Heyecan dorukta... Filenin Sultanları yarı final için sahada!

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 18:00'da başlayacak.