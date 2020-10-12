Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya mücadelesinden beraberlikle ayrılan Türkiye, bu hafta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi’nde 2 puanla 3. Sırada bulunan Milliler Sırbistan’ı yenerek bir üst tura geçmeyi hedefliyor.



A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Saat 21.45’te başlayacak Türkiye Sırbistan maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu



1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan



Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür



03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye