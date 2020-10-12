Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadelesine Sırbistan ile devam edecek. Grupta şu ana kadar 1 yenilgi, 2 beraberlik ile 2 puan toplayan milliler, Sırbistan’ı ağırlayacak. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Sırbistan maçının detayları…
Rusya mücadelesinden beraberlikle ayrılan Türkiye, bu hafta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi’nde 2 puanla 3. Sırada bulunan Milliler Sırbistan’ı yenerek bir üst tura geçmeyi hedefliyor.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Saat 21.45’te başlayacak Türkiye Sırbistan maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu
1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan
Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye
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