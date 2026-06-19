Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başında iki takım da hücumlardan boş dönerken, Horton-Tucker’ın basket faulü ile sarı-lacivertliler 3-0 öne geçti. Beşiktaş adına ilk sayıları Vitto Brown (3 sayı) kaydederken, Tarık Biberovic 3 sayılık isabetiyle karşılık verdi. Ev sahibi televizyon molasına da 8-6 önde girdi. Beşiktaş, Sertaç Şanlı, Brown ve Yiğit Arslan ile bulduğu sayılarla farkı artırırken, 1 dakika 45 saniye kala konuk ekibin aldığı mola öncesi fark 7’ye çıktı. 18-11

Jantunen’in smaçla bulduğu sayıyla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe, ilk çeyreğin sonlarında hücumda skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin süre biterken 3 sayılık isabet buldu ve ilk çeyrek Beşiktaş’ın 20-16 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Derbide 2. periyot Jantunen’in pota altından bulduğu basketle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası siyah-beyazlılar 7 dakika 3 saniye kala aldıkları molaya 25-22’lik skorla girdi. Hücumda etkinliğini artıran Beşiktaş üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 10’a yükseltti. Tarık Biberovic, üst üste 3 sayılık atışlarında isabet sağlarken, Beşiktaş’ta önce Sertaç, sonrasında da Anthony Brown farkı yeniden çift haneli sayıya taşıdı.

Berk Uğurlu’nun kenar çizgisinden kaydettiği 3 sayıya karşılık, Wade Baldwin teknik faulün de içinde olduğu bölümde 6 sayılık katkı sağladı. Soyunma odasına Beşiktaş’ın 45-40’lık Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.

Beşiktaş, 3. çeyreğin ilk dakikalarında Vitto Brown ve Dotson ile bulduğu sayılarla farkı 11’e çıkartırken, Fenerbahçe bitime 5 dakika 27 saniye kala 9-0’lık seri yakaladı. 51-49

Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası sarı-lacivertliler 54-54’lük eşitlik sağladı. Ev sahibinin savunma ribauntlarındaki etkili oyunuyla birlikte periyot 60-56 bitti.

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Müsabakanın son çeyreği Devon Hall’un sayısıyla başlarken, Dotson 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Tarık ve Devon Hall, pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe adına skor üretirken, sonrasında iki takım da hücumlardan eli boş döndü. Yiğit Arslan’ın cepheden gören noktadan bulduğu 3 sayılık isabetle Beşiktaş 4 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 6’ya çıkardı.

Horton-Tucker’ın turnikeyle bulduğu sayı sonrası skor bitime 3 dakika kala 71-69’a geldi. Savunma ribaundunu alan sarı-lacivertliler Jantunen ile bir sayı daha buldu ve mücadeleye yeniden eşitlik geldi. Devon Dotson’un 3 sayılık isabetiyle takımını öne geçirirken, Wade Baldwin turnikeyle karşılık verdi. 75-74

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Savunmada kapılan topla hızlı çıkan Fenerbahçe’de Wade Baldwin, pota altından topu dışarıdaki Tarık Biberovic’e çıkarırken, Tarık’ın 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık sayı sarı-lacivertlileri 77-75 öne geçirdi.

Kalan kısa sürede Beşiktaş isabet bulamadı ve Fenerbahçe parkeden galip ayrılarak seride durumu 3-1’e taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Wade Baldwin 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tarık Biberovic 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş’ta ise Yiğit Arslan 19 sayı kaydetti.

SEZONU 3 KUPAYLA KAPATTILAR

Kanarya, sezonun ilk kupasını 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile elde etti. Son 4 finalde kaybettiği bu organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 85-83'lük skorla mağlup etti. Jasikevicius'un öğrencileri 22 Şubat tarihinde Beşiktaş ile bu kez Türkiye Kupası finalinde karşılaştı, rakibini 91-74 yenen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun 3. kupasını müzesine götürdü.

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JASIKEVICIUS İLE 3 SEZONDA 8. KUPA

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki 3 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aralık 2023'te başantrenör olarak göreve gelen Jasikevicius, 2024 yılında hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırmıştı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda takımıyla birlikte zirvede yer alan 50 yaşındaki başantrenör, Euroleague'de bir kez daha Final Four'a taşıdı.

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PLAY-OFF SERİSİNDE 8 GALİBİYET

Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 2-0, yarı final serisinde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 88-80 kaybetti. İkinci mücadelede parkeden 93-68 galip ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan 3. maçı is 82-71'lik skorla kazandı. Serinin dördüncü maçı siyah-beyazlı taraftarların önünde oynanırken, kazanan 77-75'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler seride 3. galibiyetine ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında rakibi Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden siyah-beyazlı ekibi de performansından dolayı kutluyorum."