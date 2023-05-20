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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kiritk gün! Beşiktaş ve Gaziantep...

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#Basketbol #Beşiktaş#Türkiye
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde kiritk gün Beşiktaş ve Gaziantep...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde nornal sezonun son haftasında kritik maçlra oynanacak.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde nornal sezonun son haftasında bugün 4 maç oynanırken, Konyaspor’un ardından küme düşecek ikinci takım ve play-off bileti alacak son üç ekip belli olacak.

Kâbus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet (9G/20M) bugün evinde Büyükçekmece’yi yenerse ligde kalacak. Hemen altındaki Gaziantep’in (9/20) ligde kalması için Darüşşafaka’yı yenip Beşiktaş’ın mağlup olması gerek.

Bugün ayrıca Darüşşafaka (14/15), TOFAŞ (14/15), G.Saray (13/16), B.Çekmece (13/16), Bahçeşehir Koleji (13/16) takımlarından üçü play-off bileti alacak. Program şöyle:

·15.30 Beşiktaş-Büyükçekmece
·15.30 G.Saray-Manisa BB
·15.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji
·15.30 Gaziantep-Darüşşafaka

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#Basketbol#Beşiktaş#Türkiye

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