Türkiye seninle Fatih Terim

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü’nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

GALATASARAY’da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de ‘koronavirüs’ testi pozitif çıktı. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ile kamuoyuna duyurdu. Hürriyet’in aldığı bilgilere göre ise Fatih Terim’in herhangi bir sağlık sorunu ve şiddetli bir şikayeti yoktu. Sağlık konusunda her zaman titiz ve hassas davranan Fatih Terim’in isteği ile Perşembe günü takımın tamamı, teknik heyet ve staff ekibine test yapılmıştı.

Hafif öksürük şikayeti vardı

PERŞEMBE günü yapılan testlerin sonucu ise dün akşam üzeri saatlerinde Galatasaray kulübüne iletildi ve Fatih Terim’in ‘koronavirüs’ testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalnızca hafif bir öksürük şikayeti bulunan Fatih Terim, testin pozitif çıkması üzerine dün akşam hemen özel bir hastanede tedavi altına alındı. Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı ise babasının rahatsızlığı üzerine yaşadığı üzüntüyü “ Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Korkum tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz” mesajı ile paylaştı.

‘En kısa zamanda haberleşmek üzere’

FATİH Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Tecrübeli teknik adam açıklamasında, “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı’nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

TÜRKiYE’DEN VE DÜNYADAN ‘GEÇMiŞ OLSUN’ MESAJI YAĞDI

FATİH Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından birçok kulüp ve futbolcu, tecrübeli teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu. Terim’in eski kulübü Fiorentina, eski teknik direktörlerinin isminin yazılı olduğu forma paylaşırken, Katalan devi Barcelona’nın Türkçe twitter hesabı da “Geçmiş olsun Fatih Terim! Kavuşturulmuş eller Güzel haberlerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajla Fatih Terim’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.