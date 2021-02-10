Türkiye şampiyonları belli oldu

Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O.’da çevrim içi finaller sonrasında ‘’Cabixo’’ Hearthstone’da, ‘’Overrated’’ ve ‘’Fujitora’’ ise TFT’de Dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Red Bull M.E.O. Dünya Finali, Türkiye’nin ev sahipliğinde mart ayında gerçekleştirilecek.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da İstanbul'da gerçekleşecek dünya finali öncesinde Türkiye’yi temsil edecek takımlar belli oldu. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada Hearthstone ve TFT turnuvalarının şampiyonları da büyük finaller sonrasında belirlendi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun çevrim içi finalleri sonrasında Canberk ‘’Cabixo’’ Binbay Hearthstone’da zafere ulaşırken, İlker ‘’Overrated’’ Bozkurt da TFT’de şampiyon oldu. Kaan ‘’Fujitora’’ Çekli ise TFT oyununda ikinci olarak dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Dünya Finali martta İstanbul’da



Türkiye şampiyonu olan takımlar, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde temsil etme hakkını da kazandı. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da PUBG MOBILE, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.