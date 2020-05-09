Türkiye Salon Sporları Platformu duyurdu: Salonlar açılmaya hazır

İşte Türkiye Salon Sporları Patformu'nun yaptığı açıklama;

16 Mart 2020 tarihinde Covid-19’un yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen ülkemizdeki 20.000 spor salonu,spor kulübü ve spor stüdyosu açılmaya hazırdır.

Covid-19 ile ilgili salgının bulaşık zincirini kırmaya yönelik aldığımız tedbirler ile spor salonlarında nasıl ve hangi ekipmanlarla spor yapılacağı,uygulamalı olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu basın bülteni ve tanıtım toplantısı Türkiye Vücut Geliştirme,Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Türkiye Salon Sporları Platformu İşbirliği ile hazırlanmıştır. Basın toplantısında Türkiye Vücut Geliştirme,Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Sayın Niyazi KURT ve Türkiye Salon Sporları Platformu Başkanı Sayın Nihat GÜLER hazır bulunacaktır.

Sosyal Mesafe’nin en kolay uygulanacağı (metrekare olarak diğer esnaf gruplarından büyük olması) mekanların spor salonu işletmeleri olduğu aşikardır.

Spor ve fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi ve insan sağlığına katkısı herkes tarafından bilinmektedir. 20.000’in üzerinde spor salonu esnafı ve milyonlarca spor salonu üyesini ilgilendiren uygulamalı basın bildirimize gerekli olan ilgiyi göstereceğinize olan inancımız tamdır.