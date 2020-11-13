Türkiye - Rusya maçı Szymon Marciniak'ın
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.
Ay yıldızlı ekibimiz Rusya'yı 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.
Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda?
Türkiye ile Rusya arasında oynanacak özel karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle