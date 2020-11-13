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Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Türkiye - Rusya maçı Szymon Marciniak'ın

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Türkiye - Rusya maçı Szymon Marciniak'ın
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

Ay yıldızlı ekibimiz Rusya'yı 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.

Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Rusya arasında oynanacak özel karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

 

Türkiye - Rusya maçı Szymon Marciniakın

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