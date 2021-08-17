Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında heyecan başlıyor. Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında 18 Ağustos'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Romanya voleybol maçı hakkında ayrıntılar...
Türkiye Romanya voleybol maçı 18 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
18 Ağustos Çarşamba:
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.