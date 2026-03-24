Türkiye - Romanya maçının hakemi açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hakem kadrosu duyuruldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.
Letexier'ın yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Benoît Bastien olacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.