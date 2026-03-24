Türkiye - Romanya maçının hakemi açıklandı!

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 12:34

A Milli Futbol Takımımızın Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri play off yarı final mücadelesini, Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hakem kadrosu duyuruldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.

Letexier'ın yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Benoît Bastien olacak.

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gözden KaçmasınSlovakya cephesinden Skriniar için dikkat çeken sözler: Tek bacağı olmasa bile oynarSlovakya cephesinden Skriniar için dikkat çeken sözler: 'Tek bacağı olmasa bile oynar'Haberi görüntüle
