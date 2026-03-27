Türkiye-Romanya maçı sonrası başbakan açıkladı! Kosova’ya 2 katı prim

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak.

Yarı finalde Slovakya’yı 4-3 mağlup eden Kosova, Türkiye maçına tarihî bir primle hazırlanıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, futbolculara ve teknik ekibe Türkiye karşısında kazanırlarsa 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Slovakya maçında prim 500 bin euro olarak ödenmişti.

Olası Dünya Kupası rakipleri ve grup aşaması

A Milli Takım, finali geçmesi halinde ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alacak. Grup aşaması maçları 11-27 Haziran 2026 tarihlerinde, toplam 16 şehirde oynanacak:

ABD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey

Kanada: Toronto, Vancouver

Türkiye’nin olası grup maçları:

13 Haziran | Türkiye – Avustralya

19 Haziran | Türkiye – Paraguay

25 Haziran | Türkiye – ABD

2026 Dünya Kupası genel takvimi

Grup Aşaması: 11-27 Haziran

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz

Son 16: 4-7 Temmuz

Çeyrek Finaller: 9-11 Temmuz

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz

3.’lük Maçı: 18 Temmuz

Final: 19 Temmuz | MetLife Stadyumu, New York / New Jersey