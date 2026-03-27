Türkiye-Romanya maçı sonrası başbakan açıkladı! Kosova’ya 2 katı prim

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak.
Yarı finalde Slovakya’yı 4-3 mağlup eden Kosova, Türkiye maçına tarihî bir primle hazırlanıyor.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, futbolculara ve teknik ekibe Türkiye karşısında kazanırlarsa 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Slovakya maçında prim 500 bin euro olarak ödenmişti.
Olası Dünya Kupası rakipleri ve grup aşaması
A Milli Takım, finali geçmesi halinde ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alacak. Grup aşaması maçları 11-27 Haziran 2026 tarihlerinde, toplam 16 şehirde oynanacak:
ABD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle
Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey
Kanada: Toronto, Vancouver
Türkiye’nin olası grup maçları:
13 Haziran | Türkiye – Avustralya
19 Haziran | Türkiye – Paraguay
25 Haziran | Türkiye – ABD
2026 Dünya Kupası genel takvimi
Grup Aşaması: 11-27 Haziran
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz
Son 16: 4-7 Temmuz
Çeyrek Finaller: 9-11 Temmuz
Yarı Finaller: 14-15 Temmuz
3.’lük Maçı: 18 Temmuz
Final: 19 Temmuz | MetLife Stadyumu, New York / New Jersey