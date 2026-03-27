×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Türkiye-Romanya maçı sonrası başbakan açıkladı! Kosova’ya 2 katı prim

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-Romanya Maçı#Kosova-Türkiye Maçı#Milli Maç
Türkiye-Romanya maçı sonrası başbakan açıkladı Kosova’ya 2 katı prim
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 11:02

Türkiye’nin Romanya’yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finaline çıkmasının ardından rakibi Kosova’da yeni bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak.

Yarı finalde Slovakya’yı 4-3 mağlup eden Kosova, Türkiye maçına tarihî bir primle hazırlanıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, futbolculara ve teknik ekibe Türkiye karşısında kazanırlarsa 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Slovakya maçında prim 500 bin euro olarak ödenmişti.

Türkiye-Romanya maçı sonrası başbakan açıkladı Kosova’ya 2 katı prim

Olası Dünya Kupası rakipleri ve grup aşaması

A Milli Takım, finali geçmesi halinde ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alacak. Grup aşaması maçları 11-27 Haziran 2026 tarihlerinde, toplam 16 şehirde oynanacak:

Haberin Devamı

ABD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey

Kanada: Toronto, Vancouver

Türkiye’nin olası grup maçları:

13 Haziran | Türkiye – Avustralya

19 Haziran | Türkiye – Paraguay

25 Haziran | Türkiye – ABD

2026 Dünya Kupası genel takvimi

Grup Aşaması: 11-27 Haziran

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz

Son 16: 4-7 Temmuz

Çeyrek Finaller: 9-11 Temmuz

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz

3.’lük Maçı: 18 Temmuz

Final: 19 Temmuz | MetLife Stadyumu, New York / New Jersey

 

#Türkiye-Romanya Maçı#Kosova-Türkiye Maçı#Milli Maç

BAKMADAN GEÇME!