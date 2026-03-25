Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu konuştu! 'Bir çare var mı? Bilmiyorum'

FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Türkiye'nin Romanya ile oynayacağı maç öncesi Lucescu, The Guardian'a röportaj verdi.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"Oynaması zor bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın evi olan stadyuma hakimim. Kulüpten ayrıldığımda sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha vardı ama parayı kulübe, stadyumu yeniden yapmaları şartıyla bıraktım.

Şimdiye kadar gittiğim en iyi stadyumlardan biri. Rakip takım topa sahip olduğunda, olağanüstü baskı kuruyorlar. Tribünlerin yaratacağı gürültüye bir çare var mı? Bilmiyorum. Oyuncularıma, Türkiye'de oynamamış olanlara, kendilerini neyin beklediğini anlatmam gerekiyor.

"MİLLİ OYUNCULARIN HERKESTEN ÜSTÜN OLMASINI İSTİYORUM"

Sahaya çıkıp tüm ruhunu ortaya koyan oyunculara ihtiyacım var. Milli takım oyuncularının herkesten üstün olmasını istiyorum. Sık sık çocukları çağırıyorum ve onlara şunu bunu yapmalarını söylüyorum. Çünkü bir antrenman sırasında üç kilometre koşmalarına ihtiyacım yok. Maç sırasında 11 kilometre koşmanız gerekiyor!

Yeterli oynamıyorlarsa, onlara herkesten daha fazla antrenman yapmalarını söylüyorum. Ormana, parka gidip koşmalarını ve egzersiz yapmalarını söylüyorum. Her şey beyninizde başlar. Başarı veya başarısızlık için ayarları beyninizde yaparsınız.

Umarım oyuncularım bu maçı bir dönüm noktası olarak görür. Bir nesli tanıtabilirler. Dünya Kupası'nda olmak olağanüstü bir başarı olur. Bu sadece benim için değil, aynı zamanda Romanya için de."