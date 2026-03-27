Türkiye-Romanya maçı için sürpriz yorum: Her eve lazım diyoruz, Montella ise sonuç alıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta taraftar desteğini arkasına alan milli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koysa da hücumda etkili olamadı.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Milliler, 61. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Romanya ise 77. dakikada Mihaila'nın şutunda direğe takıldı.

Maçın kalan bölümünde rakibine gol şansı tanımayan ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.

HÜRRİYET YAZARLARI MİLLİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet'in usta kalemleri, Türkiye A Milli Takım'ın Romanya'ya karşı aldığı galibiyeti yazdı.

BANU YELKOVAN: KİMSELERİN GÖREMEDİĞİNİ GÖREN ADAM!

Milli Takım, salı günkü kader maçına daha hazır ve net çıkmak zorunda.

Bir tarafta 24, diğer tarafta 28 yıllık bir hasret; iki taraf için de taşıması ağır bir yük. Türkiye, tıklım tıklım tribünleri, koreografisi ve Mehter ile İzmir Marşı arasında gidip gelen sesiyle, 26 Ekim 1923’te Taksim Stadı’nda başlayan bu asırlık rekabette, istatistikler Romanya’yı işaret etse de gecenin net favorisi.

ZAMANIN TA KENDiSi LUCESCU!

Kenarda zaten zamanın kendisi duruyor: Mircea Lucescu. 80 yaşında hâlâ oyunun içinde, bu rekabetin bazen Romanya, bazen Türkiye tarafında yer almış yaşayan hafızası gibi. Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonlukları, milli takım dönemi... Bu stadyuma da yabancı değil, sahadaki oyunculara da, televizyondaki yorumculara da.... 1983’te Türkiye’ye karşı yine bu kenarda dururken ilk 11’de Fatih Terim vardı, kulübede Şenol Güneş, oyuna sonradan giren Metin Tekin ilk milli maçına çıkıyordu, oradan pay biçin.

DÜŞÜK TEMPO, AZ RiSK

Duyguların ve kazanma arzusu çok baskın olsa da kontrollü bir oyun izledik. Romanya tempoyu düşürdü, Türkiye ne kadar yerleşirse yerleşsin, skoru erken açamadı. İlk yarı Romanya’nın istediği gibi geçti: Düşük tempo, sınırlı alan, az risk. Türkiye gole ulaşmak için çok bekledi, Arda Güler kalabalığın içinde kimsenin görmediğini ince gördü, Ferdi heyecanla beklediğimiz golü attı.

Farkı açmak için istek büyüktü, oyun zaman zaman buna eşlik etti, ama skor bir türlü gelmedi. Öyle ya da böyle Türkiye, hikâyeyi salı gününe taşıdı. Ve bu hasreti bitirmek için o geceye, bu maçtan daha net, daha keskin, daha hazır gitmek zorunda.

UĞUR MELEKE: ROMANYA'YI SAĞINDAN YIKTIK!

Romanya, FIFA sıralamasının 49’uncusu. Elemelerde San Marino ve Kıbrıs maçları dışında sadece bir Avusturya galibiyetleri var. Bosna’ya iki kez kaybettiler. Takım değeri bizim üçte birimiz seviyesinde. Sağ çizgide Vallecano’lu Ratiu ve PSV’li Man dışında yıldız oyunculardan oluşan bir takımdan da söz edemeyiz.

Elindeki kadronun kısıtlarının farkında olan Lucescu, 4+5 dokuz kişilik blokla savunma yaptı. Pozisyon disiplininden neredeyse hiç kopmadılar. Mert-Barış’lı sağ kanadımız bu kalabalık savunmaya karşı çok fazla üretemedi. Son dönemde birçok yıldız beke zor anlar yaştan Barış Alper, Bancu ile eşleşmesinde zorlandı. Ancak milli takımızın yıldız ışıltılı sol kanadı çok etkiliydi. Juventus’lu Kenan, Ratiu’ya karşı birinci dakikadan itibaren sürekli üstünlük kurdu. 60’ta da direğe takılan şahane bir şutu var. Onun sol çizgi partneri Brighton’lı Ferdi ise maçın yıldızıydı bence. Böyle tek blok kapanan rakiplere karşı bek katkısı çok kritiktir. Sağda Mert belki çok katkı yapamadı ama solda Ferdi ofansif olarak müthişti. Bir golle de süsledi başarılı futbolunu.

Dünkü kritik zaferin özellikle ikinci yarısının bir diğer yıldızı da Arda idi. Rumenler’in sağındaki zafiyeti fark etti. O da kendi inisiyatifiyle sola yaklaştı. Kenan ve Ferdi ile solu üçledi. Ve zafer golünü de bu bağlantıdan bulduk zaten.

BU MAÇTAN ÇIKARILACAK 2 DERS

Beş gün sonra gideceğimiz deplasman için bence bu maçtan çıkarabileceğimiz iki ders var:

1-) Daha fazla şut atmalıyız. Arda’nın Hakan’ın özellikle ilk yarıda daha fazla denemesini beklerdik. Belki Orkun daha fazla dakika alabilir.

2-) En uçta Kerem formülünün işlerliğini tekrar gözden geçirmemiz lazım sanki. Acaba deplasmanda Deniz Gül’ün klasik dokuz numara oyununa, top tutuşuna daha fazla ihtiyacımız olur mu? Dün doğru zamanda golü bulup, daha fazlasına ihtiyaç duymadık ama finalde Deniz kartı da kullanılabilir.

MEHMET AYAN: FERDİ KADIOĞLU KLASMAN BİRİNCİSİ!

Hem maçı çözen oyuncu oldu hem de A Milli Takımımız'da Vincenzo Montella döneminde gol katkısı veren 25. isim.

Abdullah Avcı, 7 Eylül 2012’deki Dünya Kupası grup eleme maçında Hollanda önünde Selçuk İnan’a ilk 11’de yer vermemişti. Maçın bir saat öncesinde NTV Spor’da yaptığı yorumda Rıdvan Dilmen, bu tercihi eleştiri sınırlarını zorlayarak yorumlamış, 2-0 kaybettiğimiz maçın sonrasında Avcı’nın milli takım kariyeri YARALI başlamıştı. Dün akşam ekranlarda olmasa bile sosyal medyada hocanın ORKUN’u oynatmama tercihi tartışıldı. Olası kötü sonuçta giyotinin ucuna Montella’nın gideceği, geçmişteki deneyimden çok açıktı.

iLK YARI GEÇiT VERMEDiLER

İlk yarı endişeli geçti. %69 topla oynamaya 12 rakip cezası topla buluşma sanırım derdimizi anlatan en iyi rakamdı. Ceza sahalarına bile sokmadan savundular alanlarını. 2-3 kez anca heyecanlanabildik. Bir keresinde Hagi’nin vuruşu yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ne sağda Barış işledi, ne 9’da Kerem! Soldan üçgencikler yapıp durduk. Kenan-Ferdi kanadına Arda ve Hakan sıkça gelip pozisyon üretmeye çalıştılar. Rakibin bizi tanıyan kurt hocası doğru ikili sıkıştırmalar ve alan kapatmalarla gol fırsatlarına geçit vermedi.

GOL ATMASI DOĞALDI

İkinci yarının başında Arda’nın harika pasını asiste çeviren Ferdi ile öne geçtik, deneyimimizle, yıldızlarımızla maçı galip bitirmeyi başardık. Ferdi Kadıoğlu’nu son Brighton-Liverpool maçında izlemiştim. Bilhassa ikinci yarı Minteh ve Mitoma ile birlikte rakibini çok zorlamıştı. Ceza sahası ve civarında bulunması sürpriz değil. Hele ki kariyerine bir 8/10 kırması olarak başladığı düşünüldüğünde gol ile buluşması olağan. Maçı çözen oyuncu oldu. Aynı zamanda da Montella döneminde gol katkısı veren 25. oyuncu! 17 farklı oyuncumuz asist yaptı. 18 farklı oyuncu gol attı.

KALiTEMiZLE KAZANDIK

Milli takım döneminde 4-6-0’ı tartışıp duruyoruz. Kültürel 9, her eve lazım diyoruz. Hoca ise sonuç alıyor! Dün akşam kazanamasaydık meşhur tartışma yine alevlenirdi. Üzerine bir de hoca merkezli ORKUN krizimiz ürerdi. Romanya 1-0 sonrası 2-3 pozisyonu cömertçe harcadı. Sonuca kalitemizle ulaştık. Daha iyi bir maçla kazanmalıydık. Tribün desteği beklenin altındaydı; onların performansı takımımızın dahi gerisindeydi.