HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye rekoru sahibi en sportmen başkan! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı tanıyalım

Güncelleme Tarihi:

Türkiye rekoru sahibi en sportmen başkan Fenerbahçenin yeni başkanı Sadettin Saranı tanıyalım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

Dün yapılan seçim sonucunda Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen kapandı. Peki seçimde 12.325 oyla zafere uzanan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran kimdir?

Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda galip gelen taraf olan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANINI TANIYALIM

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964’te ABD’de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskinlidir. Eğitim hayatını Türkiye’de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye rekoru sahibi en sportmen başkan Fenerbahçenin yeni başkanı Sadettin Saranı tanıyalım

MiLLi SPORCU BURSUYLA ABD’DE OKUDU

Milli sporcu bursuyla eğitimini ABD’de sürdüren Saran, Arkansas’ta bir süre çalıştıktan sonra 1988’de Türkiye’ye döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda danışmanlık yapan Saran, mevcut şirketlerinin temellerini 1989 yılında Saran İnternational’ı kurarak attı. Saran Holding; medya, havacılık ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.

SARAN, 2001’DE FUTBOLUN PATRONUYDU

Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.

Türkiye rekoru sahibi en sportmen başkan Fenerbahçenin yeni başkanı Sadettin Saranı tanıyalım

Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.

2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.

ÖZBEK’TEN TEBRiK TELEFONU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran’ı telefonla arayarak, Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle kutladı. Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, tebrik mesajı yayımladı.

