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Türkiye - Portekiz maçının hakemi açıklandı!

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#EURO 2024#A Milli Takım#Portekiz
Türkiye - Portekiz maçının hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:58

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı Portekiz maçının hakemi Felix Zwayer oldu.

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Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano olacak.

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Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Bastian Dankert oturacak.

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#EURO 2024#A Milli Takım#Portekiz

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