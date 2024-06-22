Türkiye - Portekiz maçında sahaya giren taraftarlar Ronaldo'ya koştu!

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A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ikinci yarısı, sahaya giren taraftarlar sebebiyle çok kez durdu. Oyun devam ederken farklı zamanlarda 4 kez bir taraftar sahaya gireren Ronaldo'ya koştu. Portekizli futbolcu, yanına gelen taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.

İkinci yarının sonuna bu duraklamalar sebebiyle 5 dakika eklenirken son düdük sonrası da bir taraftar sahaya girip Ronaldo'ya koştu.

Sahaya giren taraftarlardan birinde Türkiye forması vardı.

BERNARDO SILVA: ENDİŞELENMEDİM AMA CAN SIKICI

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Maçın ardından konuşan Bernardo Silva, Ronaldo ile fotoğraf çekmek için sahaya giren taraftarların kendisini endişelendirip, endişelendirmediğiyle ilgili sorulan soruya; "Endişelendirdi diyemem ama can sıkıcı. Taraftar sahaya girdiği için maç durmak zorunda kalıyor. Onun harici bu kadar meşhur olduğunuz zaman ödeyebileceğiniz bir bedel bu. Bizde olduğu için şanslıyız ama beni etkilediğini söyleyemem" diye cevap verdi.

Tribünlerde Türk taraftarların çok olduğunun hatırlatılması üzerine Silva, "Almanya’da çok fazla Türk olduğunu biliyorduk. Taraftarımızın desteğinin eksikliğini hissetmedik. Daha azdı sayıları belki ama sesleri gür çıkıyordu. O da bizi mutlu etti. Baskıda olduğumuzu hissetmedik o anlamda. Maçın başında gol bulduk. Bu, Türk tarafının sesini biraz kıstı" diyerek sözlerini tamamladı.

MARTINEZ: YAPILAN DOĞRU DEĞİL

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez ile sahaya girmelerle ilgili şunları söyledi:

Endişelendiriyor. Bugün sahaya giren taraftarın niyeti iyiydi. Yıldız futbolcuları görüp bu hareketi yapıyor. Kötü niyetli bir kişi girerse başlarına başka şey olabilir. Taraftara da doğru mesajı vermek lazım. Bu yaptığınız doğru bir şey değil"

GEORGINA RODRIGUEZ DE İZLEDİ

Türkiye - Portekiz maçını Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de tribünden takip etti.

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TÜRKİYE'YE KARŞI GOLÜ YOK

Bu maça kadar Türkiye'ye golü olmayan Ronaldo, suskunluğunu bu maçta da bozamadı. Yıldız futbolcu, 56. dakikada karşı karşıya pozisyonda golü atabilecekken yanındaki Fernandes'i gördü ve asist yaptı.