Türkiye - Portekiz maçında inanılmaz hata! Samet Akaydin ve Altay Bayındır anlaşamayınca top ağlarımıza gitti

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EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'le karşılaşan A Milli Takımımız, mücadeleyi 1-0 gerişe götürürken büyük hata sonucu talihsiz bir gol yedi.

MONTELLA'DAN ARDA GÜLER VE ALTAY BAYINDIR TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Gürcistan maçının 11’ine göre Portekiz karşısında 4 değişiklik yaptı. Montella; Mert Günok, Mert Müldür, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yerine Altay Bayındır, Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.

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Gürcistan maçında oynayan Mert Günok sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de kadroya alınmadı. Gürcistan maçı sonrası yorgunluk sebebiyle son iki idmanı kaçıran Arda Güler ise yedek soyundu. Sol kanatta Yunus Akgün forma giydi.

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Milliler mücadeleye; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

İLK TEHLİKE BİZDEN

Kritik mücadeleye A Milli Takımımız önde basarak başladı. 5. dakikada Barış Alper'in ortasında arka direğe gelen topta Kerem gol vuruşunu yapamadı. Pozisyon sonrası yerde kalan milli futbolcumuz penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

PORTEKİZ GOLÜ BULDU

Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva ile golü buldu. Leao'nun soldan pasında Orkun'dan seken top Ronaldo'yu geçip Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Silva'nın sert şutunda top ağlarla buluştu.

BÜYÜK HATA VE GOL! SAMET VE ALTAY ANLAŞAMAYINCA...

Milli Takımımız, 28. dakikada hiç hesapta olmayan bir gol yedi. Portekiz'in kaybettiği top, rahat şekilde savunmamızdayken Samet Akaydin, geri pas verdiği Altay Bayındır ile anlaşamayınca top Altay'ı geçip kaleye yöneldi. Zeki Çelik topu çıkarmaya çalıştı ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçmişti.

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Samet Akaydin ve Altay Bayındır anlaşamadı, Portekiz farkı 2'ye çıkardı...pic.twitter.com/wcUJPH82Ma — Spor Arena (@sporarena) June 22, 2024

GÜRCİSTAN MAÇININ KAHRAMANI OLMUŞTU

Portekiz karşısında kendi ağlarını sarsan Samet Akaydin, 3-1 kazandığımız Gürcistan maçında en iyi performans veren oyuncularımızdan olmuştu.

Maç boyunca savunmada başarılı işler yapan Samet, uzatma anlarında Gürcistan atağında kaleye giden şutunu kafasıyla çıkarmıştı.