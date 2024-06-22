×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Türkiye - Portekiz maçı öncesi Dortmund yine kırmızı-beyaz!

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Türkiye#Portekiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 16:17

A Milli Takımımızın EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ile karşılaşacağı maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. Gürcistan maçı öncesinde olduğu gibi TFF tarafından organize edilen 'Taraftar Yürüyüşü' etkinliğine binlerce kişi katıldı. Taraftarlarımız, Ölürüm Türkiyem ve Mehter Marşı eşlğinde coşkunun zirvesine çıkarken İstiklal Marşı'mız da Dortmund caddelerinde yankılandı.

Haberin Devamı

EURO 2024 F Grubu'nda bugün oynanacak Türkiye - Portekiz maçı öncesi Dortmund sokakları yine Türk taraftarlarca doldu. Gürcistan maçında olduğu gibi bugün de TFF tarafından düzenlenen 'Taraftar Yürüyüşü'ne binlerce vatandaşımız katıldı.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nün etrafında toplanan kalabalık, marşlar ve tezahüratlarla sokakları inletti.

Gözden KaçmasınPortekizliler, Türkiye maçı öncesi endişeli: İşler bir anda karışabilir, çok dikkat etmeliyiz, Arda Güler...Portekizliler, Türkiye maçı öncesi endişeli: 'İşler bir anda karışabilir, çok dikkat etmeliyiz, Arda Güler...'Haberi görüntüle

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM VE MEHTER MARŞI ÇALINDI

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarları yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti. Yanan meşalelerle renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'na kadar devam edecek.

Haberin Devamı

Yürüyüş sırasında taraftarlarımız Ölürüm Türkiyem ve Mehter Marşı eşliğinde maç havasına girdi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Binlerce vatandaşımız, Dortmund caddelerinde büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okudu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Türkiye#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!