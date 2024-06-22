Türkiye - Portekiz maçı öncesi Dortmund yine kırmızı-beyaz!

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EURO 2024 F Grubu'nda bugün oynanacak Türkiye - Portekiz maçı öncesi Dortmund sokakları yine Türk taraftarlarca doldu. Gürcistan maçında olduğu gibi bugün de TFF tarafından düzenlenen 'Taraftar Yürüyüşü'ne binlerce vatandaşımız katıldı.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nün etrafında toplanan kalabalık, marşlar ve tezahüratlarla sokakları inletti.

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM VE MEHTER MARŞI ÇALINDI

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarları yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti. Yanan meşalelerle renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'na kadar devam edecek.

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Yürüyüş sırasında taraftarlarımız Ölürüm Türkiyem ve Mehter Marşı eşliğinde maç havasına girdi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Binlerce vatandaşımız, Dortmund caddelerinde büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okudu.