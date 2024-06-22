Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye milli maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

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EURO 2024 Türkiye Portekiz maçı saati ve yayın kanalı, sporseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile mücadele edecek. Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6’sı resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 9 defa rakip oldu. Oynan müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve Milliler, 3-1 kaybetti. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Portekiz maçı bugün (22 Haziran Cumartesi) TSİ 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.

4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.

EURO 2024 TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Orkun (Salih), Kenan, Arda, Barış Alper

PORTEKİZ: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo