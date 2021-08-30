Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Heyecan seviyesini arttıran Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak... Şimdi gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Son 16 turunda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye ile eşleşti. Polonya, B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
"Filenin Sultanları", çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.