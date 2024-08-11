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Türkiye, Paris 2024'ü 8 madalya ile tamamladı! 1984'ten bu yana ilk kez altın madalya kazanamadık

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#Paris2024#Türkiye#Madalya
Türkiye, Paris 2024ü 8 madalya ile tamamladı 1984ten bu yana ilk kez altın madalya kazanamadık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 15:07

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Milli sporcularımız, 1984 Los Angeles'tan sonra ilk kez bir yaz olimpiyat oyunlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün sona eriyor. Türkiye, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

Türkiye, Paris'te toplam 8 madalya kazandı. Kadınlar boksta 3 sporcumuz madalya kazandı. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 54 kiloda Hatice Akbaş gümüş ve 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı.

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan karışık takımımız, 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Paris 2024ü 8 madalya ile tamamladı 1984ten bu yana ilk kez altın madalya kazanamadık

Tekvandoda Nafia Kuş Aydın, 67+ kiloda bronz madalya kazandı ve bu dalda olimpiyat madalyası kazanma serimizi devam ettirdi.

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Güreşte ise iki madalya kazandı. Kadınlar serbest stil 68 kiloda Buse Çavuşoğlu Tosun bronz madalya kazanırken erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül bronz madalya kazandı.

40 YIL SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYA KAZANAMADIK

Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın sonra ilk kez bir yaz olimpiyat oyunlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

MADALYA KAZANAN 84 ÜLKE ARASINDA 64. OLDUK

Türkiye, Paris'te madalya kazanan 84 ülke arasında 64. sırayı aldı. Olimpiyat Oyunları'na toplam 205 ülke katıldı.

Türkiye, Paris 2024ü 8 madalya ile tamamladı 1984ten bu yana ilk kez altın madalya kazanamadık

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#Paris2024#Türkiye#Madalya

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