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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalyayla 23. sırada tamamladı! Rekor...

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#Paralimpik Oyunlar#Paris2024#Türkiye
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarını 28 madalyayla 23. sırada tamamladı Rekor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 19:06

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.

Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralipik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.

- En fazla madalya alan 15. ülke

Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.

Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarını 28 madalyayla 23. sırada tamamladı Rekor...

- Zirve Çin'in

Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.

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Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.

- Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1- Çin947650220
2- Büyük Britanya494431124
3- ABD364227105
4- Hollanda27171256
5- Brezilya25263889
6- İtalya24154271
7- Ukrayna22283282
8- Fransa19282875
9- Avustralya18172863
10-Japonya14101741
23- TÜRKİYE6101228

 

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#Paralimpik Oyunlar#Paris2024#Türkiye

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