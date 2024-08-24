Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda 94 sporcu ile temsil edilecek

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Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Oyunlarda toplam 94 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.

- 1992'de 1 sporcuyla katılım gösterilmişti

Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.

Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 sporcuyla oyunlarda yer aldı.

- Katılım giderek artıyor

Türkiye'nin, engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı giderek artıyor.

Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.

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Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.

- 15 branşta katılım

Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.

Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.

- Kadın sporcu sayısı yine daha çok

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek.

Tokyo 2020'de de kadın milli sporcu sayısı erkek millileri geçmişti.

- İki branşta takım kotası

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 sporcu bulunuyor.

Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.

- En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

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Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular aldı.

65 bedensel engelli, 21 görme engelli ve 8 özel sporcu, Paris 2024 için vize aldı.

- En çok kota atletizmde

Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli sporcular 4 kota aldı.

Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.

Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.