Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Montella sözleri: 'Sorumlusu o, cevapları verecektir!'

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Şenol Güneş karşılaşmayı TRT Spor'a değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

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"BURAYA GELİRKEN UMUTLARIMIZ ÇOK FAZLAYDI"

"Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir.

"10 KİŞİ OLMALARINA RAĞMEN ONLAR ÇIKARKEN YİNE HATA YAPTIK"

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Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları.. Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor.





"OYUNCULARIMIZDAN DAHA ÇOK ŞEY BEKLİYORDUK"

Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. Bence sıkıntı bu! Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı. Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var.

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"SORUMLUSU MONTELLA"

Vincenzo Montella en iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Biz onlardan eksik değiliz ama onlardan daha iyi olacak oyunu oynamadık. 11 farklı da olsa bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Hoca da dersini çalışacak, oyuncular da... Oyuncuların üzüntüsünü biliyorum ama yapacak bir şey yok! Ders çıkararak, daha iyisini yapmak lazım. Hesap kesmek, suçlamak değil; farklı ve yeni fikirlerle doğruyu bulmak lazım.

"KAÇANLARI TELAFİ EDECEK OYUN OLMALI"

Futbolda şans faktörü vardır ama işini iyi yaparsanız... Kaçanları telafi edecek oyun olmalı! Takım öyle bir takım. Psikolojik olarak takım durgun... Daha hızlı oynayabilecek bir takımımız var. ABD öyle bir oyun oynuyor ki; Hem baskı yapıyor ve rakibin çıkmasına engel oluyor, hem de agresif olarak rakip kaleye oynuyor. Hızlı oyundan başka çare yok. Yunus Akgün daha üstünde oynar. Kenan Yıldız bocaladı da ama daha iyisini oynayabilir.