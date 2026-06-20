Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası sonrası Montella konuştu! 'Nasipten öte yol yok derler ya...'

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'na veda ettiğimiz Paraguay maçı sonrası konuştu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok üzgünüm. Milletimiz adına, büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz çok büyüktü. Federasyonumuz adına da çok üzgünüm. Futbolcularımızın da ne kadar çalıştığını çok iyi biliyorum.

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Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle denk gelmesi. İki maçta 65 şut var, topa sahip olmayı söylemek bile istemiyorum. Kader bizden yana değildi. Futbolculara söyledim, "her şeyinizi verdiniz.

Nasipten öte yol yok derler ya...

Ben "o daha yapabilirdi, bu daha iyi yapabilirdi" demem. Ben her zaman futbolcunun hırsına bakarım. Hepsi, inanılmaz mücadele etti. İnanılmaz hırs vardı. Devamlılıkla birlikte çalışmaları yaparken herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef.

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Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık, bugün de rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur?

Barış'ı 2. devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Objektif bir şekilde bakacak olursak, ben oyuncularıma kötü bakış açısına sahip değilim.

2 büyük performans gerçekleştirdiler, 65 gol pozisyonuyla. Böyle iki tane arka arkaya kendi kariyerimde pek rastlamamışımdır. Bir Santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi diyemeyiz. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. TFF her zaman bize destek oldu. Çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim çünkü futbolcular elinde ne varsa göstermek için çaba sarf ettiler. Bir santrforu devreye sokmamak mı mesele?

Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!

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Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu.

Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor...

Bu saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak.

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Tek bir kişiyi hedefe koymak eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok! Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Amacım gruptan çıkmaktı ama bu sonucu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Olmayınca olmuyor... Kısacası, buna bağlıyorum! Bundan farklı ne diyeceğimi bilmiyorum!

Her şeyi yaptık! Her şeyi... Futbol da hayat gibi... Her zaman, her şey adil olmuyor! Hep mutlu olamıyorsunuz. 50 maçta böyle bir tablo olabilir ama üst üste 2 maçta bu istatistiklerle kaybeden görmedim! 35 yıllık kariyerimde yok, rastlamadım!

Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi.

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Bir yapı oluşturuyoruz, bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak, çekirdek kadro geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.

Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz! Hepimiz üzgünüz ama soyunma odasından başımız dik çıkmalıyız!"