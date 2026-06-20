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Türkiye-Paraguay maçı sonrası Gustavo Alfaro konuştu: Öldü derse, inanmayın!

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#Türkiye-Paraguay#Futbol#2026 Dünya Kupası
Türkiye-Paraguay maçı sonrası Gustavo Alfaro konuştu: Öldü derse, inanmayın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 09:42

Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'mızı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında 1-0 mağlup ederek turnuvadan saf dışı bırakan Paraguay'da, teknik direktör Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın." ifadesini kullandı.

Alfaro'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

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"Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar."

Eğer biri size "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın.

En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir.

Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum."

 

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#Türkiye-Paraguay#Futbol#2026 Dünya Kupası

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