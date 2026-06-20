Türkiye-Paraguay maçı sonrası Gustavo Alfaro konuştu: Öldü derse, inanmayın!

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A Milli Futbol Takımı'mızı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında 1-0 mağlup ederek turnuvadan saf dışı bırakan Paraguay'da, teknik direktör Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın." ifadesini kullandı.

Alfaro'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

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"Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar."

Eğer biri size "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın.

En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir.

Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum."