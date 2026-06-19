Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı! 'Artık sorumluluk almalı'

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya'ya şanssız bir şekilde 2-0 mağlup olan millilerimiz, 2. maçtan mutlak galibiyet alarak bir üst tura çıkma şansını elde etmek istiyor.

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Türkiye-Paraguay maçı, 20 Haziran Cumartesi, TSİ 06.00'da başlayacak ve bu zorlu mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: UYUŞUK DEĞİL SAVAŞÇI BİR TAKIM SAHADA OLMALI

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, maç öncesi ay yıldızlılara köşesinden mesaj gönderdi.

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Konuya ilişkin yazı şu şekilde oldu:

Turnuva başlarken Beinsports’un 10 Haziran’daki yayınında şunun altını çizdim: “Evet, favoriyiz ancak topa sahip olarak oynamak, favori rolünde kapalı savunmalara karşı hücum etmek kolay bir hadise değil. Rakipler tüm stratejisini, planlarını alan vermemek ve işimizi güçleştirmek üzerine kuracak."

Nitekim de Avustralya maçı öyle oldu. Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic bir oyun kurgulamış; disiplinli ve sadık bir şekilde plana uydular.

HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ ORTAYA KOYMALI

Bizde Vincenco Montella, rakibin böyle oynayacağını bilmesine rağmen hem başlangıçta hem de maçın devamında tamamen doğaçlama bir futbol oynattı. Peki teknik adam becerisi ve aklı bunun neresinde? Ayrıca burası Dünya Kupası ve herkes sahada %100’ünü ortaya koymak zorunda. Mücadele anlamında da fiziksel olarak da Avustralya’dan gerideydik. Paraguay ise ilk maçında ABD karşısında 4-1 kaybetti ve Dünya Kupası’na tutunabilmek için bizden en kötü 1 puan almak zorunda.

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HIZLI, BASKILI, AGRESİF OYUN OLMAZSA OLMAZ

Dikkatli ve konsantrasyonu yüksek bir rakibe karşı oynayacağız. Elemelerde az gol atıp az gol yiyen Paraguay savunmasını aşmak için topu çok daha hızlı dolaştırmalıyız. Arda Güler, hücumların organizatörü ancak topla daha az temas ederek oynamalı. Avustralya maçında olduğu gibi yine yavaş oynarsak Paraguay tedbiri kolay alır. Hızlı, baskılı ve agresif oyun Dünya Kupası’nda olmazsa olmaz. Uyuşuk ve sanki çok usta futbolcu rollerini bırakıp kesinlikle savaşçı bir takım sahada olmalı.

HAKAN LİDELRİK VE SKOR KATKISI YAPMALI

Milli Takım’da “Şu oynamalı ya da bu oynamamalı”dan ziyade performans ve verimlilik ölçü alınmalı. Kenan Yıldız, Deniz Gül, Can Uzun ve Yunus Akgün Ay yıldızlı ekibin durgun hücum hattına çözüm getirebilir. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da artık Dünya Kupası oynadıklarının bilincine varıp silkinmeli. Liderlik ve skor katkısı beklediğimiz kaptan Hakan Çalhanoğlu da artık sorumluluk almalı.

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