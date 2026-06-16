Türkiye-Paraguay maçı öncesi sakatlık gelişmesi! 2 isim olmayacak

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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız ilk maçı Avustralya'ya karşı 2-0 kaybetmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yarattı. Gözler şimdi ise ikinci maçta oynanacak olan Paraguay karşılaşmasına çevrildi.

Deneyimli teknik adam, ABD maçında sonradan oyuna giren ve iyi bir performans gösteren Mauricio'yu ilk 11'e almayı düşünüyor.

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Bir diğer değişiklik de savunmada olacak. ABD karşısında sol bek olarak forma giyen Junior Alonso'nun yerine Alexandro Maidana'nın ilk 11'de olması bekleniyor.

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İKİ SAKATLIK

Öte yandan Paraguay'da yayın yapan VS Sports'un muhabiri Álvaro Aponte; Ramón Sosa ve Gustavo Caballero’nun sakatlık sorunları yaşadığını belirtti.

Buna göre Sosa’nın ayak bileğinde ağrı var, Caballero ise kas yüklenmesine bağlı daha ciddi bir problem yaşıyor. Şu an için iki oyuncunun da bir sonraki maçta oynayıp oynayamayacağı net değil.