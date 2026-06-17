Türkiye-Paraguay maçı öncesi Milli Takım'ın son durumunu yazdı: Karamsarlık yok, büyük bir hırs ve bilenmişlik var!

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Ay yıldızlılarımız, Avustralya'ya karşı alınan sürpriz mağlubiyeti unutturmak ve gruptan çıkmak adına kritik önem arz eden bu önemli mücadele öncesi, çalışmalarını sürdürüyor.

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HÜRRİYET, AMERİKA'DA

Hürriyet spor yazarı ve genel yayın yönetmeni Mehmet Arslan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na dair izlenimlerini köşe yazısında paylaştı.

"KARAMSARLIK YOK, BÜYÜK BİR HIRS VE BİLENMİŞLİK VAR"

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Avustralya yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığı, Kanada’dan başlayan bir tsunami gibi Türkiye’yi etkisine aldı, tüm güzel duyguları yerle bir etti. Müthiş bir karamsarlık, terk edilmişlik hatta söylemeye dilim varmıyor ama ihanete uğratılmış duygusu yaratttı. Dünyanın ta diğer ucundan Türkiye’deki tepkileri böyle okuyorum birkaç gündür.

Ama burada, yani Arizona’da, milli takım kampında aynı karamsarlık yok. Burada da biraz öfke var, biraz hayal kırıklığı var.

Ama Türkiye’deki karamsarlığın aksine daha büyük bir hırs ve bilenmişlik var.

FUTBOLCULARIMIZI ŞAŞIRTAN OLAY

Futbolcularla başlayalım... Onlara göre haddini aşan ve hakarete varan eleştirilere karşı öfkeliler. Bu öfke kamp yaptıkları otelin dış duvarlarından hissedilebilecek kadar güçlü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun dün yaptığı basın açıklaması sonrası aynı yerde milliler idmana çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı.

Bu 15 dakikanın sonunda gazeteciler oyuncuları alkışlayarak idmandan ayrıldı. Oyuncular önce şaşırdı, ama hiçbir tepki vermedi.

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iBRAHiM HACIOSMANOĞLU’NDAN MiLLiLERE: SiZ iŞiNiZE BAKIN, CEVAP VERMEK VE KONUŞMAK BiZiM iŞiMiZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, programda olmayan bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıdaki sözleriyle eleştirilere yanıt verdi. Aslında başkan konuştu ama o sözler tamamen futbolcuların dışa vuramadıkları duygularıydı.

Bu toplantı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun oyuncularla bir araya geldiğini öğrendim. Oradaki konuşmanın özeti şu:

- Siz işinize bakın. Yanıt vermek ve konuşmak bizim işimiz.

- Öfkelenmek, sinirlenmek yok.

- Siz yanıtı sahada vereceksiniz. Öfke aklınızın önüne geçerse kaybedersiniz.

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FATiH TERiM’iN YORUMLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Özellikle Fatih Terim’in yorumları kafilede hayal kırıklığı yaşatmış durumda. İbrahim Hacıosmanoğlu bu hayal kırıklığını biraz da öfkeyle dile getirdi. Fatih hoca haklıdır ya da haksızdır, o tarafını bilemem. Ama Türkiye’den yükselen her olumsuz yaklaşım burada çok ciddi bir yankı buluyor. Doğrusu benim tek dileğim bu eleştirilerin millî takımı daha da motive etmesi yönünde.

BiZ BEĞENMEDiK AMA AMERiKALILAR ÇOK BEĞENDi

Avustralya yenilgisi sonrası oyunumuzu beğenmeyenlerden biri de bendim. Fiziksel açıdan yetersizliğimizi ön plana çıkarıp, teknik direktör Vincenzo Montella’yı da eleştirmiştim.

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Biz mi çok duygusal bakıyoruz bilmiyorum ama New York Times’in spor portalı The Athletic bakın ‘Bizim Çocuklar’ için neler yazdı:

Türkiye o gün daha iyisini hak ediyordu. Avustralya’nın kaleye isabetli şut sayısını 2’ye katlamaları bunu kanıtlayan birçok istatistikten sadece biri.

Türk Milli Takımı, hücum orta saha oyuncularının merkezden etkili bir şekilde atak yaptığı anlarda en iyi performansını sergileyerek dar alanda oynayan bir takım olduğunu gösterdi. Bu nitelikleri, kaleye yakın hızlı ve doğrudan pas yollarında kendini gösterdi.

MiLLiLERE SEVGi SELi

Dünya Kupası’nda, ev sahipleri dışında en fazla taraftar desteğine sahip takımlar arasında Türkiye de yer alıyor. Kanada ve ABD’de yaşayan Türkler, Montella ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulunuyor.

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TÜRKLER ÇOK VE GÜRÜLTÜCÜ

OPTA’YA göre, Türkiye Avustralya’ya karşı 71 orta saha pas denemesi yaptı. Bu, 2010’dan beri bir Dünya Kupası maçında herhangi bir takımın yaptığı en yüksek sayı.

Türkiye, mesafeyi hızla kat ediyor gibiydi. ABD’yi de aynı kolaylıkla alt edebilecekler mi? ABD onlara alan bırakacak mı?

Türkiye, hücum odaklı oyun anlayışı ve cesur ataklarıyla rakiplerini cezalandırabiliyor.

Ve taraftarlarından bahsedelim: Türkiye taraftarlarının turnuvanın en gürültülü ve en coşkulu taraftarları olarak tarihe geçme ihtimali oldukça yüksek. Avustralya maçında çıkardıkları gürültü kulak tırmalayıcıydı.

Türkiye, ABD ile oynayacağı son grup aşaması karşılaşmasında galibiyetle eleme turuna yükselme şansına sahip olursa, İnglewood’daki Amerikan taraftarlarının sesini bastırmaları kimseyi şaşırtır mı?

IŞTE MONTELLA’NIN SANTRFOR ADAYLARI

Vincenzo Montella‘ya gelince... Avustralya maçından sonra köklü bir değişimine gideceği kanaatinde değilim. Montella’nın önünde Paraguay maçı için 3 seçeneği bulunuyor:

BiRiNCi SEÇENEK:

Orta alanda Orkun Kökcü ya da İsmail Yüksek’ten birini oynatmamak. Arda Güler’i orta alana çekip, kanatları Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz’a teslim etmek. Kerem Aktürkoğlu’nu yine golcü olarak sahaya sürmek.

iKiNCi SEÇENEK:

Orkun Kökcü ya da İsmail Yüksek’ten birini kenara alarak orta alanda Arda Güler’i kullanıp, kanatlarda Kenan Yıldız ve Yunus Akgün’ü kullanıp, Barış Alper Yılmaz’ı Kerem Aktürkoğlu’nun yerinde kullanmak.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK:

Orkun Kökcü ya da İsmail Yüksek’ten birini kenara alarak orta alanda Arda Güler’i kullanıp, kanatlarda Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine de Can Uzun ya da Deniz Gül’ü oynatmak.