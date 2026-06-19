Türkiye-Paraguay maçı öncesi belli oldu! 'Gruptan nasıl çıkar?'

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Türkiye-Paraguay maçı öncesi, A Milli Takım'ımızın bir üst tura çıkabilmesi için kritik ayrıntılar ortaya çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirme şu şekilde oldu:





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4 PUAN GARANTİ, 3 PUAN BELKİ

Simulasyonlar kesin konuşuyor: 6 puanla çıkılıyor. 4 puanla 3. olan da turluyor (Tabii 4 puanla sonuncu olabilme ihtimali de var). 3 puan ‘Yazı Tura’ gibi: 3 puan alan 3.’lerin bir üst tura çıkma olasılığı yüzde 55 ila yüzde 60 arasında.

Milli Takım’ın ilk maçta Avustralya’ya 2-0 yenilmesi ister istemez ‘kaç puanla gruptan çıkılır’ hesaplarını gündeme getirdi. Bilindiği gibi 2002 Dünya Kupası’nda 4 puan ve averajla ikinci olmuş, oradan da dünya üçüncülüğüne yürümüştük. Artık çıkmak daha kolay. Yeni formatta artık 12 grupta ilk ikiler dışında en iyi 8 üçüncü de çıkacak. Bu da aslında ‘elenmek, tur atlamaktan daha zor’ dedirtiyor insana zira 48 takımın 32’si tur atlayacak. Mevcut tabloda kalan iki maçta 4 puan işimizi görecek gibi. Peki ihtimaller nasıl? Opta ve Gracenote gibi dünyaca ünlü spor istatistik şirketleri, bu 48’li formatın ilk kez uygulandığı EURO 2016 ve EURO 2020 (24 takım, 6 grup, en iyi 4 üçüncü) verilerinden yola çıkarak simülasyonlar yaptı. Çıkan sonuçlar şu şekilde: · 6 puanla kesin olarak çıkılıyor (Bir takımın sıfır çekip diğer üçünün birbirini yenip 6-6-6 olarak tamamladığı bir ihtimal var)

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1994’TEKi BÜYÜK iSTiSNA

4 puanla üçüncü olan da çıkıyor. Yapılan binlerce simülasyonda, grubu 4 puanla bitiren bir üçüncünün elendiği neredeyse hiç görülmedi. 4 puan alan her takım bir üst tura tırmanıyor. Bakın ‘4 puanla üçüncü olan...’ diyoruz. 4 puanla lider olup, 4 puanla sonuncu olmak da var. 1994’teki kupa da Meksika, İrlanda, İtalya, Norveç 4’er puanla bitirmiş, Vikingler gol averajıyla elenmişti.

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3 PUAN ‘Yazı Tura’ gibi: Bir üst tura çıkma olasılığı %55 ila %60 arasında değişiyor. .

ASLINDA iki puanla çıkmak da olası ancak bu, diğer gruplardaki rakiplerinizin ne kadar kötü olduğuna bağlı biraz da.

SUPER BOWL SEVİYESİNDE GÜVENLİK: YAŞLI TEYZELER

ABD’li yetkililer Somalili hakemi kapıdan çevirip, Özbek Milli Takımı’nı köpeklerle aratadursun, 2026 Dünya Kupası’nda organizasyon skandallarına bir yenisi daha eklendi. Dallas’ta oynanan İngiltere-Hırvatistan maçı öncesinde, kelimenin tam anlamıyla bir güvenlik fiyaskosu yaşandı. Binlerce biletsiz İngiliz taraftarın ellerini kollarını sallayarak stadyuma girdiği, arama ve bilet kontrollerinin tamamen çöktüğü ortaya çıktı. Stadyumdaki güvenlik önlemlerini ‘gülünç’ olarak nitelendiren biletli bir taraftar, “Kapılardaki görevlilerin neredeyse tamamı yaşlı hanımefendilerden oluşan gönüllülerdi ve kimseyi durduracak güçleri yoktu. İnsanlar skandal bir rahatlıkla, bariyerlerin üzerinden atlayarak içeri sızdı. Benim biletim vardı, okutup geçtim ama ne çantamı aradılar ne de yanımdaki pankartları kontrol ettiler. Binlerce insan içeriye kaçak girdi” dedi. Turnuva öncesinde stadyum çevresinde ‘Süper Bowl seviyesinde’, çatılarda keskin nişancıların da yer aldığı ülkenin en büyük güvenlik operasyonunun yapıldığını iddia eden Dallas polisi, tüm özel ekiplerin görev yerinde olduğunu savundu.

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İSKOÇ TARAFTARLARDAN FAS MAÇINDA VEFA ÇAĞRISI

2026 Dünya Kupası, İskoçya futbolu için tarihi bir geri dönüşe sahne olurken, tribünlerden acı bir haber geldi. İskoçya’nın tam 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası’nı yerinde takip etmek için ABD’ye seyahat eden 76 yaşındaki emektar taraftar Donny Strathie, en büyük hayalini gerçekleştiremeden Boston’da aniden hayatını kaybetti. İskoç taraftarlar, Strathie’yi anmak için bir kampanya başlatırken, Fas maçının 76. dakikasında tüm stadyumu 1 dakikalık saygı alkışına davet etti.

İKİ GÜN BENİ GÖRMEMEK OYUNCULARIMA İYİ GELECEK

Önceki yazımızda Norveç’in sporcu fabrikasını anlatırken alt yapıda ‘Önce eğlenme’ mottosuna dikkat çekmiştik. Görülen o ki bu motto A takım seviyesinde de geçerli... Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, salı günü Foxborough’da Irak’ı 4-1 yendikleri maç sonrası oyuncularına iki gün izin verirken “Önümüzdeki iki gün boyunca beni görmemelerinin onlara iyi geleceğini düşünüyorum” diyerek espri yaptı. Deneyimli teknik adam “Elbette isteyen antrenman yapabilir ama golf oynamayı tercih ediyorlarsa onu da yapabilirler. Hem zihni hem de bedeni dinlendirebilmenin, aileleri görmenin onlara çok iyi geleceğine inanıyorum.”

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WAHI ZOR DA OLSA VİZE ALDI

Gün geçmiyor ki Dünya Kupası ev sahipleri birilerine vize vermesin... Gana Milli Takımı oyuncusu Thomas Partey’e, İngiltere’de hakkında devam eden dava olduğu gerekçesiyle vize vermeyen Kanada, yarın Toronto’da oynanacak Almanya-Fildişi Sahili maçı öncesi bu kez Afrika temsilcisinin 23 yaşındaki yıldız forveti Elye Wahi’yi Fransa’da hakkında yürütülen bir şike soruşturmasını gerekçe gösterilerek topraklarına almadı. Partey konusunda taviz vermeyen Kanada, baskıların ardından geri adım attı ve Wahi’yi kabul etti. Fransa’da mayıs ayında oynanan Nice-Metz maçında ‘Wahi sarı kart görür’ seçeneğine devasa miktarda para yatırılırken Wahi de sarı kart görünce polis yıldız ismi karakolda ağırlamıştı.