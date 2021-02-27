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Haber Giriş: 27.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti - Kenan Çarpışantürk kimdir?

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Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti - Kenan Çarpışantürk kimdir?
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Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti. Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişilerden birinin de Kenan Çarpışantürk olduğu öğrenildi.

Gökçeada’da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu Off- Road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Kenan Çarpışantürk yıllardır içerisinde bulunduğu motor sporları dünyasından edindiği tecrübeleri iş yaşantısıyla harmanlayarak çalışmalarını sürdürüyordu. Kenan Çarpışantürk, Oğulları Arif ve Salih Çarpışantürk, birlikte çalışmaktaydı. 

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