Türkiye Norveç milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç maçı takvimi!

Türkiye Norveç maçı gruptaki yedinci karşılaşmada oynanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden beklemediği bir sonuçla ayrılan milliler, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Sonraki maçında moral depolamak isteyen Türkiye Norveç için kozlarını paylaşacak. Türkiye Norveç milli maçı 8 Ekim'de oynanacak.

Türkiye Norveç milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye-Norveç karşılaşması yaşanacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

31 YIL SONRA 5 FARKLI YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Kristian Thorstvedt, Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un golleriyle ağırladığı Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Reece Styche kaydetti. Karadağ ise evinde Letonya ile golsüz berabere kaldı.

HOLLANDA'YA 2 MAÇ SONRA KAYBETTİK

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.