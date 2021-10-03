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Türkiye-Norveç maçının biletleri satışa çıktı

#Türkiye#Milli Takım#Norveç
Türkiye-Norveç maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynayacağı Norveç maçının biletleri satışa çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

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#Türkiye#Milli Takım#Norveç