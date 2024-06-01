Fenerbahçe'nin Mourinho ile anlaşması büyük yankı uyandırdı

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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşması dünya medyasında da büyük yankı yarattı... Özellikle Avrupa basınında yapılan yorumlarda, Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda teklif alan Portekizli teknik adamın Türkiye’den bir takımı tercih etmesi sürpriz olarak değerlendirildi:

· Daily Mail: Mourinho, Roma’dan acı bir şekilde görevden alınmasından 5 ay sonra Fenerbahçe’nin menajeri olmayı kabul etti.

· The Sun: ‘Özel biri’, Türk devi Fenerbahçe’de.

· Mirror: Bu anlaşma Mourinho’nun eski ManU’lu Fred ile bir araya gelmesini sağlayacak.

UYUYAN DEVİ UYANDIRMAYİ HEDEFLİYOR

· La Gazzetta dello Sport: Çalkantılı Roma dönemi sonrası yeni bir meydan okumaya hazır.

· Corriere dello Sport: Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin cazibesine kapıldı.

· AS: Türkiye’de Mourinho çılgınlığı. Başkan adaylarının her ikisi de onunla görüştü.

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· A Bola: Mourinho, 10 yıldır şampiyonluk kazanamayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle gitti.

· Record: Bu yaz büyük bir bombayla başladı: Jose Mourinho Fenerbahçe’de.