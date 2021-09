Türkiye MotoFest'te Mithat Körler ve Retrobüs esintisi

Motokrosun formulası MXGP’nin ilk kez aynı haftada yapılan iki etabının düzenlendiği Afyonkarahisar’da Bitci MXGP of TURKEY'in tamamlanmasının ardından, Bitci MXGP of AFYON'un ilk günü tamamlandı. Türkiye’nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest Konserleri serisi yedinci gününde Mithat Körler ve Retrobüs esintisi yaşandı.



8 gün boyunca 16 büyük konser ile Türkiye ve dünyadan 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye MotoFest, Avrupa'da 2021 yılındaki en büyük festival olma özelliği taşıyor.



Türkiye MotoFest Konserlerinin yedinci gününde Mithat Körler ve Orkestrası'nın unutulmaz şarkılarına eşlik etti. Bitci MXGP of AFYON'un ilk gününün yorgunluğunu festival alanını dolduran binlerce sevniyle atarken, Retrobüs grubuyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.