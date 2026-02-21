×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Türkiye maçında olacak mı? Romanya'da Lucescu belirsizliği sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Romanya Milli Takımı#Mircea Lucescu
Türkiye maçında olacak mı Romanyada Lucescu belirsizliği sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 15:38

Romanya Milli Takımı'nda bir süredir rahatsızlığı bulunan teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'la oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final maçında takımın başında olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sona erdi.

Haberin Devamı

Romanya Futbol Federasyonu, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun görevine devam edeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi.

Gözden KaçmasınSüper Ligde günün VAR hakemleri açıklandıSüper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandıHaberi görüntüle

LUCESCU: "ELEME TURUNU GEÇEBİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, Romanya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına hazırlanmasının önemine değinerek, "Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rahatsızlığı sebebiyle Bükreş'te bulunan bir hastanede tedavi gören 80 yaşındaki çalıştırıcı, hastalığıyla ilgili bir görüş daha almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir kliniğe götürülmüştü.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Romanya Milli Takımı#Mircea Lucescu

BAKMADAN GEÇME!