Türkiye maçı öncesi Norveç'te gündem Haaland! Fiyasko başlığı atıldı...

Spor Arena Dış Haber - Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Norveç'in gollerini Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson attı.

Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ve Bundesliga'da attığı gollerle adından söz ettiren 20 yaşındaki golcü Erling Haaland, Cebelitarık maçındaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

'FİYASKO' MANŞETİ ATILDI

Maçın değerlendirildiği Norveç basınında Haaland'ın performansı için 'fiyasko' başlıkları atıldı. Ülkenin en büyük gazetelerinden Dagbladet'te, Erling Haaland'ın Cebelitarık maçındaki performansı eleştirildi. Haaland için 'fiyasko' başlığı atan gazete; '3-0 kazanılan bu maçı dikkatli izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın kötü bir performans sergilediğini rahatça görebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BÖYLE OLMAMALI"

Erling Haaland ile ilgili yapılan yorumlarda Cebelitarık maçının hazırlık maçı gibi görülebileceği ancak Türkiye ile oynanacak maçta 20 yaşındaki golcünün bu performansının kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

SOLBAKKEN HAALAND'I OYUNDAN ALMAK ZORUNDA KALDI

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, 3. gol sonrası Sörloth ve Haaland'ı yanına çağırdı. İki oyuncusunun daha hareketli olmasını isteyen Solbakken, 5 dakika sonra Haaland'ı kenara aldı ve Joshua King'i oyuna sürdü.

Bu konuyla ilgili maçtan sonra konuşan Solbakken; 'Çok gol kaçırdık. Rakip kaleci kalesinde iyi işler yaptı. Pozisyona girdiğimiz için memnunum ama özellikle Haaland daha etkili oynayabilirdi. Sorun yok. Sörloth son lig maçında oynamadığı için onu oyunda tuttum ve Haaland'ı kenara aldım. Türkiye maçında daha iyi olacağına eminim' ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ Mİ ETKİLEDİ?

Erling Haaland'ın Cebelitarık maçındaki düşük performansı, İspanya basınında da gündem oldu. Marca, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer etmek istediği 20 yaşındaki golcü futbolcunun çıkan haberlerden etkilenmiş olabileceğini yazdı.

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Norveç ile Türkiye, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga şehrinde Cumartesi günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

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