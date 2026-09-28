Türkiye maçı öncesi İtalyanlarda küme düşme korkusu! 'İtalya timsahın karnında! Gerçekten düşer miyiz?'

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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı bir diğer adıyla Timsah Arena, İtalya medyasında gündem oldu.

'İTALYA TİMSAHIN KARNINDA'

Corriere dello Sports’ta yer alan haberde Bursaspor’un maçlarını oynadığı stadyum için şu ifadeler kullanıldı;

'İtalya, timsahın karnında: İşte dünyanın en çılgın stadyumu, Timsah Arena Türkiye’nin Bursa kentinde bulunan bu spor tesisi, Mancini’nin çalıştırdığı İtalyan milli takımı ile Montella’nın çalıştırdığı Türkiye milli takımı arasındaki maça ev sahipliği yapacak.’

İTALYANLARDA KÜME DÜŞME KORKUSU

Öte yandan ülke futbolu olarak kötü bir dönemden geçen ve 12 yıldır da Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’da Uluslar Ligi tedirginliği yaşanıyor. Bu akşam Bursa’da oynanacak mücadele gruptaki ilk maçında Belçika’ya kaybeden İtalya için A Ligi’nde kalmak için hayati önem taşıyor.

10 yılı aşkın süredir devam eden futboldaki çöküşü Uluslar Ligi’nde kırmak isteyen İtalyanlar, Türkiye karşısında bunu kırmak ve B Ligi’ne düşmemek için kazanmak istiyor. Bir diğer İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport ise bu küme riskini ana manşetine taşıdı.

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‘A Ligi'nde kalmak için Türkiye ile mücadele ediyoruz: Küme düşme riski

Sonuncu sıra, büyük turnuvalarda bile sorun yaratabilir. Ve Türkiye'den sonra, Paris'e gidiyoruz... Gerçekten de grubumuzda sonuncu olma riskiyle karşı karşıya mıyız? Ne de olsa bu durum daha önce bir kez yaşandı.

2010 Dünya Kupası’nda, Lippi’nin teknik direktörlüğünde, İspanya’nın değil, Slovakya, Paraguay ve Yeni Zelanda’nın arkasında dördüncü sırada bitirdik; üstelik tek bir maç bile kazanamadık. Yıllar sonra, başka bir grupta neredeyse sonuncu olacaktık. Bu, Mancini’nin yeni teknik direktör olarak atandığı First Nations turnuvasıydı. Polonya’daki son maçın uzatma dakikalarında Biraghi’nin golü, puan durumunu ve geleceğe dair beklentileri değiştirdi. Eleme turundan elenmiştik, ama tehlikeyi atlatmıştık. Yıl 2018’di, durumun bu kadar vahim hale geleceğini tahmin etmemiştik.

Birincilik mücadelesinden, bu gece sonuncu olmaktan kurtulmak için Türkiye ile oynayacağımız muhtemel play-off maçına kadar. Serie B’ye düşmek, çifte küme düşme anlamına gelir. Bu artık bir zaman meselesi. Ve amaç meselesi. Amaçlarımız yavaş yavaş değişiyor.

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KADEMELİ DÜŞÜŞ

Eskiden, hangi grupta ve turnuvada olursa olsun, her zaman birinci olmak için mücadele edilirdi. Krizin İtalyan milli takımını sarmaya başladığı yıllarda ise, ikinci sıra, İspanya, İsviçre ve Norveç örneklerinde olduğu gibi, play-off yoluyla da olsa son anda eleme turuna kalmak için bir can simidi haline geldi. Üst üste üçüncü Dünya Kupası yenilgisinin ardından yaşanan toplumsal moral bozukluğuyla birlikte, iyi bir üçüncü sırayı bile kabul edebiliriz. Bu Nations League’de de durum böyle: “en iyi üçüncüler” arasında yer almak, A Grubu’nda kalmak ve Avrupa Şampiyonası kura çekiminde seri başı olmak anlamına geliyor. Ancak Belçika’ya 0-2 yenildikten sonra, İtalyan milli takımını yeni bir hayalet sarmış durumda: grupta sonuncu olmak. Bunun da hoş olmayan yan etkileri var: Avrupa Şampiyonası kura çekiminde ikinci gruba düşmek ve Serie B’ye küme düşme ihtimali.

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Durumu ve kuralları özetleyelim. Fransa ve Belçika bir maçın ardından küçük bir farkla önde, İtalya ve Türkiye ise sıfırda. Hala beş maç kaldığı için her şey mümkün, ancak grubu kazanmanın bir hayal olduğunu düşünüyoruz. Bu akşam Bursa’da oynanacak maç, dolayısıyla üçüncü sıra için bir nevi erken play-off haline geliyor: Deplasmanda alınacak bir beraberlik yine de faydalı olur, ancak bir yenilgi stratejileri yeniden gözden geçirmeyi ve acil durumun kabul edilmesini gerektirecektir. Zaten bir sonraki maç, teorik olarak en zorlu olanı: Paris’te Fransa ile oynanacak. Mbappé yok, ama kendimizi kandırmamak en iyisi. Doğru, iki yıl önce, Euro 2024’teki utanç verici yenilginin ardından Spalletti, döngüsünün en güzel İtalya’sını yaratmış ve Mbappé’nin sahada olduğu bir maçta Paris’te 3-1 galip gelmişti, ancak zaman değişti.

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RİSK

Yönetmelik, bazı açıklamaları zorunlu kılıyor. En iyi iki “üçüncü” takım A Liginde kalıyor. En kötü iki “üçüncü” takım ise küme düşmemek için B Liginden gelen takımlarla play-off maçları oynuyor, ancak Avrupa kura çekiminde yine de seri başı olarak yer alıyor. En iyi iki dördüncü takım da play-out'lara katılır. En kötü iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşer. Dördüncü sıra (spor açısından) bir lanet olur: Avrupa futbolunun üst sıralarından uzak, B Ligi'nde, orta veya orta-üst düzey takımlarla (yeni kategorimiz) oynayarak. Bu, hem imaj hem de ekonomik açıdan bir değer kaybı anlamına gelir. Ayrıca, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın son aşamalarına ulaşma yolunu da zorlaştırır, çünkü artık birinci kademede yer almayacağız. En iyi ihtimalle ikinci kademede yer alırız. Soru yeniden gündeme geliyor: Gerçekten B’ye düşebilir miyiz? Ya da belki de: Gerçekten B Ligi seviyesinde miyiz?