Türkiye maçı öncesi Fransa'da Emmanuel Macron'a mesaj!

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı çıkmıştı. Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, ortak kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı almışlardı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer almıştı.

Fransa'daki bu karara rağmen Türkiye A Milli Takım'ın aday kadrosuna Fransa'da forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş ve Zeki Çelik davet edilmişti.

FRANSA'DA OYNAYAN 4 FUTBOLCU KADROYA ÇAĞRILDI

Milli maçlar sonrası Fransa'da karantinaya girecek futbolcular, kulüpleriyle yaptıkları görüşmenin ardından gerekli izinleri aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş için Fransa'ya özel uçak gönderecek ve bu futbolcular, oynanacak 3 milli maçın ardından özel uçakla Fransa’ya dönecek.

TWITTER'DAN MACRON'A MESAJ

Fransa'da oynayan futbolcular için alınan milli karar sadece Türkiye'de değil birçok ülkede kriz yarattı. Tartışmaların ardından Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Twitter adresinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslendi.

''GİTMEMİZ ADİL OLUR!''

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Hollanda'nın en etkili isimleri arasında yer alan Depay, Twitter'dan Emmanuel Macron'u etiketleyerek ''Fransa hükümeti lütfen Pazartesi günü Hollanda milli takım kampına katılabilir miyim? Fransa milli takımı maçlar için yurt dışına çıkarken bizim de gitmemiz adil olur!'' sözlerini kullandı.

Depay, Hollanda'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılmıştı. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının kadrosuna Galatasaray'dan Ryan Babel'i de davet etmişti.

FRANSA'NIN KARARI...

Fransa'da alınan milli takım kararı ardından Türkiye dahil birçok takım, kadrolarına Fransa'da oynayan futbolcuları çağırmıştı. Bu durumun ardından Fransa hükümeti ve Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...