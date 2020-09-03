Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

Resmi maçlarda tek yenilgi

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Macarlar'dan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a gitti.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.

İSTATİSTİKLER

Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye, daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı.

Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Türkiye, Nisan 1984'ten bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.

Türkiye deplasmanında çıktığı son üç maçta sadece bir gol atabilen Macaristan, daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere toplam 13 gol göndermişti.

Evinde oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Türkiye, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı. Ayrıca iç sahada beş maçtır gol yemeyen ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez altı maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan, tek galibiyetini Azerbaycan'ı 3-1 yenerek aldı.

Gökhan Akkan, Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü, Türkiye Milli Takımı formasını ilk kez giymek için teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekliyor.

Türkiye'nin iç sahada attığı son sekiz golün altısı kafayla gelirken, bu golleri beş oyuncu kaydetti.

Türkiye'nin Macaristan'a attığı son gol, Mart 2013'te oynanan karşılaşmada Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Türkiye formasıyla ilk golünü son maçta Andorra'ya atan Enes Ünal, o karşılaşmada rakip filelere iki gol birden gönderdi.

Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.