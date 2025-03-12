Türkiye - Macaristan maçının genel bilet satışları başladı

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın genel bilet satışının başladığını duyurdu.

Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabilecek. Biletlerin tüm logolu Passolig kartlara açık olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, loca satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır. Loca satışları koltuklar üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden yapılmakta olup, loca almak isteyen taraftarların başvurularını 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar loca@tff.org mail adresine göndermeleri gerekmektedir."

Haberin Devamı



Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 1.500 TL

5. Kategori: 1.250 TL

6. Kategori: 1.000 TL