Türkiye - Macaristan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç için geri sayım!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye-Macaristan karşı karşıya gelecek. Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Heyecan dolu karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip, üç puan almak için ciddi performans sergileyecek. Diğer yandan, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. İşte, Türkiye - Macaristan maçıyla ilgili detaylar.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

MACARİSTAN'IN ADAY KADROSU

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian Szöke (Heracles Almelo)

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve dar alanda taktik çalışmalar üzerinde durulurken Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman yenilenme çalışması yaptı.

Milliler hazırlıklara, yarın akşam basına kapalı antrenmanla devam edecek.