Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Milli maç için nefesler tutuldu. Türkiye Macaristan maçı ile tam 9 ay sonra sahaya çıkacak olan A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Mücadelesi kapsamında Macaristan'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Tarihi boyunca Macaristan ile 14 kez karşı karşıya gelen Türkiye, 8 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile sahadan ayrıldı. Kendi evinde oynadığı 7 mücadeleden 3 galibiyet elde ederken 3 kez de mağlup ayrıldı. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye, Uluslar Ligi B Ligi 3.Grup ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu

Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Fiola, Patkai, A.Nagy, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile yapacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, perşembe günkü maçta kadro tercihinin sorulması üzerine, "Bazı genç arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz, net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyunculardan durumlarını değerlendirerek, bir de geçmiş kadronun iskeletinden bazı oyuncuları yeni oyuncularla beraber göreceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama bazı oyuncularımızı da burada görme şansımız olacak." diye konuştu.

Güneş, kadro olarak sadece kendilerinde değil, Macaristan'da da değişiklikler olabileceğini dile getirerek, son kararını perşembe günü vereceğini ancak daha önce oynamayan oyunculara şans tanıyacağını ifade etti.





RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın "Mutlaka bizim takımdan bazı futbolcuların milli takımda olması gerekiyordu, hak etmişlerdi" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Güneş, şunları kaydetti:



"Rıza hocayı sever, sayarım. Yakın dostum, kardeşim olarak görürüm. Onun da bana saygısı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka görüşlerini söyleyecektir. Zaman zaman kendisiyle görüşüyorum. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde görüşmüştük. Ligler oynanmasın diye. O zaman da böyle olumlu eleştirileri vardı ama ligler oynandı, bitti. Gerçi Sivasspor'un pandemiden etkilendiğini düşünüyorum. Şampiyonlukta iddialı bir takımdı. Kadro darlığı sebebiyle şampiyonluk yarışından geri düştü. Birçok takım bundan etkilendi, Sivasspor da etkilendi. Bu eleştiriyi yapacak, katılmamakla beraber yapacak. Sivas bu elde ettiği başarıyla tüm Türkiye'nin bizlerin de gururu oldu. Ben de Rıza hocayla Sivasspor ile gurur duyuyorum. Çünkü kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi. Biz de maçı buraya aldırarak bir ödül verdiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda A Milli Takım maçı için burayı tercih ettik ama maalesef pandeminin artması sebebiyle seyircisiz oynayacağız, bu yönden üzüntülüyüz."



Oyuncu seçimine değinen Güneş, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve Caner Osmanpaşa ile geçen sene kampta görüştüğünü anlattı.



"ZAMAN ZAMAN BİZE İSİM DE SÖYLERSE HOCAYI DİNLERİZ"



Takıma bakıldığında Mert Hakan ve Emre'nin kendileriyle beraber olduğunu dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sivasspor'da oynarken aldım (Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç) onları. Şimdi ikisi de transfer oldu. Dolayısıyla Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Resmi maçlar oynanmadan Sivasspor'dan ayrıldılar ama o onların başarısı, Rıza hocanın, başkanın, yönetimin, Sivasspor'un başarısı. Kim alınabilirdi, sol tarafta düşündüğümüz Uğur Çiftçi, Hakan Arslan. Bunları da biliyor Rıza hoca. Genelleme yaptığı için, başka oyuncu var mı bakarız hatta zaman zaman bize isim de söylerse hocayı dinleriz, herkesi dinlediğimiz gibi. Kulağımız herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bir tercih yaptığımızda hiçbir ön şartımız yok, olumsuzluğumuz yok. İster teknik direktör ister taraftar ister medya mensubu bize söyleyecekleri her oyuncuyu değerlendiririz. İki oyuncumuz da perşembe günü itibarıyla aksilik çıkmazsa bu sahada olacaklar."



Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndaki eksikliklerin ve pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların sorulması üzerine, koronavirüsle ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını, testlerin negatif çıktığını söyledi.



"ELDEKİLERLE EN İYİSİNİ OYNATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Sakatlık ve performans olarak düşünüldüğünde bazı yeni oyuncuları kadroya aldıklarını belirten Güneş, şöyle devam etti:



"Bizimle olması muhtemel oyuncular bizimle değil. Bunlar günlük, haftalık, aylık değişebilir. Milli Takım'da eksikliği söylemeyi doğru bulmuyoruz. Milli Takım'da seçim hakkı var. O yüzden kimin eksilikliğinden çok, elimizdeki oyuncuların sahadaki verimliliği çok önemli. Elimizdeki oyuncuların en iyisi olacağını düşünüyorum. Hazır olmayan bazı oyuncular kadroda olmayacak belki, bazı oyuncular da kenarda bekleyip oyuna göre girmesi gerekebilir. Sezon başı olduğu için performanslarının ne olduğunu bilemiyoruz veya eksik görüyoruz bazılarında. Eldekilerle en iyisini oynatmaya çalışacağız. Bizim ligler başlamadı, Macaristan ligi başladı, 3. haftaya geçti. Dolayısıyla bizden öndeler. 6-7 oyuncuları var, uluslararası alanda deneyimli, başarılı, bugüne kadar da takımın iskeletini onlar oluşturuyor. Orada bir eksik yok. O yüzden bir eksik olarak görmüyorum."



Sezon başı olduğu için oyuncuların performanslarıyla ilgili net bir şey söylemenin zor olduğunu ve her iki takımda da eksiklik olduğunu düşünmediğini vurgulayan Güneş, "Takımların her ikisi de kıran kırana kazanmak için oynayacaktır. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.



Güneş, Macaristan Milli Takımı ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise rakiplerinin geçmişine bakıldığında futbol ekolü olan ülke takımı olduğunu söyledi.



Rakiplerinin uluslararası alanda yıldızlar çıkardığını ve dünya kupalarında finalde, yarı finalde oynadığını anlatan Güneş, "Başarılı dönemleri var. 9 defa dünya kupasına katılan bir takım, 6 defa Avrupa şampiyonasına katılmış bir takım. Son yıllarda değişimlere uğradığı görülebiliyor. Ancak bizimle oynadığı 14 müsabakada 8 galibiyetleri, 4 mağlubiyetleri, 2 de beraberliğimiz var. Dolayısıyla üstünlük olarak genel bir değerlendirme yaparsak Macaristan'ın. Ama her şey geride kaldı, yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir müsabaka olacak, Uluslar Ligi'nin ilk maçını Macaristan ile yapacağız. Biz de kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Rakiplerinin tecrübeli, güçlü futbolcularının bulunduğunu belirten Güneş, "Etrafında yeni aday olan oyuncular da var. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncularını getirmemiş olabilirler ama değişime uğradıkları doğru. Yeni bir çıkış yapıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.



Gruptaki rakiplerinden üstün olmak istediklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:



"İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz, iyi bir takımla oynayacağımız düşüncesi içerisindeyim. Fakat maçta onların ve bizim ne yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Planlarımız kazanmaya dönük, eldeki düşüncemizi ve verimimizi alabilmek için olağanüstü gayretli olmamız gerekiyor. Sezon başı bütün oyuncular, takımlar, kulüpler, milli takım için de aynı şeyler geçerli. Pandemi gölgesinde oynanan futbol var, ev sahibi takımların taraftarlarının etkisinin olmayacağı müsabakalar oynayacağız. O yüzden Macaristan'ın futbol ekolüne, geçmişine saygı duyarak, yeni takımında da iyi oyuncular olduğunu bilerek kendimizi maça hazırlıyoruz."



HAKAN ÇALHANOĞLU SORUSU



Hakan Çalhanoğlu'nun Şenol Güneş'in oyun planında olup olmayacağının sorulması üzerine, deneyimli çalıştırıcı şu değerlendirmede bulundu:



"Hakan uluslararası deneyimi olan, marka değeri büyük olan bir futbol ülkesi İtalya'da Milan takımında oynuyor. Yetenekleri belli zaten, biz aldığımızdan beri ondan memnunuz, herhangi bir şikayetimiz olmadı. Veriminden de oyuncu kabiliyetinden, aynı zamanda karakterine de baktığımızda bizim için önemli bir oyuncu. Aynı zamanda kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun kalitesiyle, oyun görüşüyle takıma katkı yapan bir arkadaşımız. Değer ve önem olarak zaten diğer oyuncularımız da aynı şekilde, bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Farklı kılan kendileri, onlar hepsi bir bütünün parçası. Parça olmak çok önemlidir, her parça da görevini yaptığı zaman bu işleyişi daha aktif hale getiriyor. Zaten onu yaptığımız için bu zamana kadar iyi geldik. Bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Oynadığı zaman da oynamadığı zaman da takımın en değerli oyuncularından bir tanesi, aynı zamanda kaptan olarak da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. En önemlisi de uluslararası deneyimiyle takımı taşıyan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası daha da kendini buldu. Daha da güçlü ve etkili olduğunu düşünüyorum. Moral olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mevki olarak da forvet arkasında hücuma dönük orta saha olarak daha başarılı. Başından beri söyledik ama zaman zaman takımın ve maçın önemine göre sol ve sağ açıkta da oynatıldığı dönemler oldu. En ideali forvet arkası."



MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI



Güneş, asıl konuşulması gerekenin pandemi olduğunu dile getirerek, "Maalesef görünmeyen en büyük rakibimiz o. İki takım için, bütün dünya ülkeleri için geçerli. Hep beraber, ona karşı müsabaka yapmamız lazım. Bütün ülkelerle el birliği içinde takım olmamız gerekiyor. Bir kişinin ya da bir ülkenin virüsü yenmesi mümkün değil, hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Maskemizi takalım, mesafeye dikkat edelim, ellerimizi temiz tutalım. Dünyanın birlik ve beraberlik içerisinde görünmeyen rakibe karşı iyi oynaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



UMUT MERAŞ'IN AÇIKLAMALARI



Milli futbolcu Umut Meraş da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavide olanlara da acil şifalar diledi.

Pandemi nedeniyle 9 aylık sürecin zor geçtiğini belirten Meraş, "Futbolcu uzun bir dönem antrenman yapmadığında etkilenebiliyor. Ama 3 gündür milli takım kampındayız. Havamız gayet iyi. Antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Şu an her şey yolunda." şeklinde konuştu.

ROSSİ: ÇOK ZORLU BİR GRUBA GELDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.



Rossi, perşembe günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye A Milli Takımı ile yapacakları karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.



Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirten Rossi, "Çok zorlu bir gruba geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Tabiki de perşembe günü ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde çok yüksek seviyede yıldız oyuncular var." dedi.



Pandemi sonrası takımın genel durumunu yorumlayan Rossi, zor bir süreçte tüm teknik direktörlerin aynı sorundan muzdarip olduklarını vurguladı.



Rossi, 10 aya yakın süre bir arada olmadıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Birçok oyuncumuzla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde birçok yeni oyuncumuz var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı. Çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan, daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler. Ama futbol bu, beklenmedik şeylerin gerçekleşeceği bir oyun. Biz de tüm öz güvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçtan 3 gün sonra bir maçımız daha var. Daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar daha da büyük önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp katılmayacağımızı belirleyecek maçlar olacak."



"SAHADA ASIL FARKI YARATACAK OLAN ŞEY KALİTEDİR"



Macaristan'da liglerin 3 hafta önce başladığına ilişkin bir soru üzerine Rossi, "Muhtemelen bu bize küçük bir avantaj sağlayacaktır. Macar ligimizde 3 maç oynamış birçok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan oyuncularımız var. Ama sahada asıl farkı yaratacak olan şey kalitedir. Tabii nasıl organize olduğunuzdur, nasıl konsantre olduğunuz ve maça ne kadar konsantre olduğunuzdur, maça ne kadar motive olduğunuzdur." ifadelerini kullandı.



"RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"



Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önemli oyuncuların olduğunun ve bunlara yönelik nasıl bir önlem alacağının sorulması üzerine Rossi, şunları kaydetti:



"Herkesi yakından tanıyoruz. Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim tabii. Bütün takıma ve bütün hücum bölgesine tek tek önlem alamayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz, gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduklarını biliyoruz. Savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester City'de oynayan Çağlar gerçekten tek tek isimlerini sayabilirim oyuncuların. Tabii bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak ve sahaya tam olarak konsantre bir şekilde çıkıp rakibimize birazcık sorunlar çıkartmak istiyoruz."



"SEYİRCİSİZ OYNAMAK BENİM HOŞUMA GİTMİYOR"



Karşılaşmanın taraftarsız oynanacak olmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Rossi, bu durumun kendileri için dezavantaj olmadığını dile getirdi.



Daha önceki maçlardan örnek veren Rossi, Hırvatistan ve Galler'de inanılmaz atmosferler olduğunu anımsatarak, "Karşılaştıracak olursam Türk seyircileri hem Galler seyircisinden hem de Hırvatistan seyircisinden katbekat daha ateşlidir. Bizim için tabii ki de kötü diyemem fakat futbol halkın sporudur. Seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor ama bu maçın özeline gelecek olursak evet seyircisiz oynamak bizim için bir eksi değil." şeklinde konuştu.



FİLİP HOLENDER'İN GÖRÜŞLERİ



Futbolcu Filip Holender ise çok zorlu bir müsabaka oynayacaklarını dile getirdi.



Türkiye'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Holender, iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini aktardı.



Pandemi öncesi ve sonrası performansını değerlendiren Holender, "Pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Şimdi bakacak olursak ligleri çoktan başlamış birkaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan oyuncular ve halen de ligleri başlamamış oynamayan oyuncular var. Tabii ki de uzun bir süre oldu, hepimiz için zorlu bir dönem oldu. Milli takım maçlarının başlaması önemli bir fırsat." şeklinde konuştu.