Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam Macaristan karşısında!

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12 Dev Adam Macaristan karşısında! 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyet için ter dökecek. A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Macaristan basketbol maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma TRT SPOR Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı'nda maç kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir

MACARİSTAN İLE 25 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA!

A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı.

Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Macaristan ile ilk kez 1955'te karşılaşan A Milli Takım, söz konusu müsabakayı 66-55 kaybetmişti. Milliler, 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla aldı.