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Türkiye-Litvanya maçını Stephanie Frappart yönetecek! Tarihimizde ilk kez...

#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Stephanie Frappart
Türkiye-Litvanya maçını Stephanie Frappart yönetecek Tarihimizde ilk kez...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart, Milli Takımımızın birmaçında düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

İSTANBUL'DA İLKİ YAŞAMIŞTI

İlk olarak 2018/19 sezonunda Fransa Ligue 1'de hakemlik yapmaya başlayan Stephanie Frappart, Amiens ile Strasbourg maçını yöneterek Fransa'da ilk kez erkekler arası profesyonel futbol maçı yöneten kadın hakem olmuştu.

37 yaşındaki Frappart, daha önce aldığı görevlerle birçok ilke imza atmıştı. 2019 yazında Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneten Frappart, Süper Kupa'da maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. O maçta Frappart'ın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olmuştu.

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DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPACAK

Stephanie Frappart, Yamashita Yoshimi ve Salima Mukansanga ile birlikte 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapacak.

 

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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Stephanie Frappart

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