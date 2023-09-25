×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye - Letonya maçının stadı değişti

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#Letonya#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Türkiye - Letonya maçının stadı değişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 19:23

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç, Konya'ya alındı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

TFF, Türkiye - Letonya maçı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Futbol Takımı#Letonya#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

BAKMADAN GEÇME!