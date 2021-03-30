Türkiye - Letonya maçında Milli Takım'dan dikkat çeken performans! Önce Burak, sonra Ozan, şimdi de Kenan...

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yla 3-3 berabere kalırken mücadelenin 2. dakikasında Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti.

Grupta oynadığı üç maçta da gol perdesini erken açan Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ağlarına ilk 15 dakikada 1 gol atmayı başardı.

Hollanda'yı 4-2'yle geçtiğimiz mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'la açılışı yapan Milliler, Norveç karşısında ise Ozan Tufan'ın 4. dakikadaki enfes golüyle perdeyi açmıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk ettiğimiz maçta Kenan Karaman'ın 2. dakikadaki golüyle öne geçen Ay Yıldızlılar, gruptaki üç karşılaşmasında da rakip fileleri ilk 15 dakikada sarsma başarısı gösterdi.

LETONYA YİNE TERS GELDİ

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.



KENAN KARAMAN 5. GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takımı, Letonya karşısında 1-0 öne geçiren golü karşılaşmanın 2. dakikasında Kenan Karaman attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golünü atan Kenan, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 19. maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.



BURAK YILMAZ ELEMELERDEKİ GOL SAYISINI 4'E YÜKSELTTİ

A Milli Takımın Kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3. maçında 4. golünü attı.

Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Letonya karşılaşmasında da ay-yıldızlı ekibin 3. golünü 52. dakikada penaltıdan attı.

Kaptan Burak, Mert Müldür'ün düşürülmesiyle 51. dakikada kazanılan penaltıda, topu kaleci Steinbors'un sağından ağlara gönderdi.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Letonya karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ise yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

KADROYA DÜN DAHİL EDİLEN ÜÇ İSİM YEDEKLER ARASINDA YER ALDI

A Milli Takım kadrosuna dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı. A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan, Şenol Güneş'ten forma şansı bekledi.