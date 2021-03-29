Türkiye Letonya maçı ne zaman? Milli maç biletleri satışa çıktı

A Milli Takım, son iki maçta aldığı galibiyeti, Letonya maçı ile taçlandırmak istiyor. 2 maçta 2 galibiyet elde ederek grupta liderlik pozisyonunu elde eden Türkiye, Letonya maçı ile 3'üncü karşılaşmaya çıkacak. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmanın bilet fiyatları hakkında detaylar

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası 2022 Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Türkiye, Letonya'yı konuk edecek. 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE LETONYA BİLET FİYATLARI

TFF'den alınan bilgilere göre A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor.

Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.