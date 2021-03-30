Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu akşam Türkiye Letonya maçı saat kaçta? Milli maçın ilk 11 kadrosu belli oldu!

Türkiye Letonya milli maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Spor severler milli maç saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtı arıyor.. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Heyecan dorukta şimdi maç saati bekleniyor.. Peki Türkiye Letonya milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert, Altay, Abdülkerim, Orkun, Bünyamin, Enis, Umut, Taylan, Enes, Deniz, Halil, Alpaslan

LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

TÜRKİYE LETONYA MİLLİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya maçı bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.







LETONYA İSE İKİ MAÇ SONUNDA PUANLA TANIŞAMADI.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

LETONYA İLE 7. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

TÜRKİYE 589. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yapacağı maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İSTATİSTİKLER

Letonya ile oynadığı altı maçın birini kazanan ve bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamayan Türkiye, rakibini Haziran 1924'ten bu yana mağlup edemiyor. Letonya, Türkiye'ye konuk olduğu iki maçı da kaybetmedi ancak bu iki karşılaşma da berabere bitti.

Dünya Kupası elemelerine iki maçta 6 puanla başlayan Türkiye, daha önceki eleme gruplarında oynadığı ilk üç maçlık süreçlerde en fazla 7 puan alabilmişti. Oynadığı son 10 maçın ikisini kazanabilen Letonya, iki galibiyetini de deplasmanda aldı. Çıktığı son iki maçta Hollanda ve Norveç'i mağlup eden Türkiye, en son Ekim 2019'da üst üste üç galibiyet almıştı. Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı 12 iç saha maçının sadece birini kaybeden A Milli Takım, aldığı sekiz galibiyette toplam 19 gol attı.

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ilk iki haftasında rakiplerine en fazla şut fırsatı veren ve kalesinde en fazla gol beklentisi gören takım Letonya. 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde şu ana kadar çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Türkiye. A Milli Takım kariyerinde dokuz gol bulunan Ozan Tufan, ay-yıldızlı formayla 10 gole ulaşan dördüncü orta saha oyuncusu olmak istiyor. Letonya ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Şenol Güneş'in, A Milli Takım'ın başında daha fazla karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Brezilya.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇINA SEYİRCİ ALINMAYACAK

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Letonya ile oynanacak müsabakaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Sağlık Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile ilgili son gelişmeleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSUNA 3 OYUNCU DAVET EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna 3 oyuncunun dahil edildiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i ise aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.