Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Letonya milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli takımın kalan maçları ve grupta son durum...

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G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı. Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

TÜRKİYE LETONYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Letonya Muhtemel 11: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ciganiks, Kigurs, Jaunzems, Uldrikis.

Türkiye Muhtemel 11: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem. Burak.

GRUPTA PUAN DURUMU

1- Hollanda - 16 puan

2- Norveç - 14 puan

3- Türkiye - 12 puan

4- Karadağ - 11 puan

5- Letonya - 5 puan

6- Cebelitartık - 0 puan

MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Letonya(d)

Cebelitarık

Karadağ(d)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ(d)

Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Karadağ

Letonya

Hollanda(d)

TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924’TE ALDI

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924’te Riga’da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı. 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga’da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003’te İstanbul’da, BJK İnönü Stadı’nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya’ya kaptırdı. Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013’te Almanya’nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye’nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 13 Ekim 2014’te Riga’da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa’dan geldi. 3 Eylül 2015’te Konya’da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi. Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart 2021’de Letonya’yı İstanbul’da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

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Türkiye 600. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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Milliler, 599 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Aday kadro

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A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

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Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).